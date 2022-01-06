 

Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России

06.01.2022, 3:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от РФ команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.

«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

10.11 / Le Monde – интерес Макрона к атомной энергетике вписывается в тему потепления климата

29.04 / 28 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

12.03 / Корниенко о финансировании партии: Кто подрядчик моего подрядчика – извините, знать не могу. Скажите, что в этом есть криминал

02.02 / Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой

15.11 / В Киеве количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч – Кличко

16.12 / Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»

28.07 / Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сыра

10.12 / США объявили тревогу из-за возможной атаки Ирана на Ближнем Востоке

07.07 / Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика