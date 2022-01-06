Посол Украины в Германии усомнился в «трезвом немецком взгляде»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что РФ удастся «если не заблокировать, то по крайней мере затормозить» продвижение Украины в НАТО.

«Хотя нам нельзя говорить: «Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже», – приводит его слова «Европейская правда».

Мельник опасается, что «страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд». Кроме того, как отметил посол, украинской стороне постоянно напоминают, что для членства в ЕС и НАТО Украине нужен «прогресс в реформах», передает РИА «Новости».

Напомним, Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».