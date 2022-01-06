Мнение: Кстати, о газе

Очень занятная информация с популярного тг-канала “Банкста”.

“Стоимость подорожавшего газа, из-за роста цен которого начались протесты в Казахстане, оказалась значительно дешевле, чем в России. В Казахстане он подорожал вдвое с $0,136 до $0,27, а в России он стоит на треть дороже – $0,362. При этом добычи в Казахстане в 20 раз меньше. Есть повод задуматься”.

Задумываться не о чем, все ясно: именно потому, что Россия является одним из основных поставщиков газа в мире – Газпрому дико жалко продавать газ в России недорогим россиянам “почти даром” за рубли, когда его можно продавать в Европе за полноценные шекели. А главная причина – в России ж не восстают, не казахи какие, прости господи.