Мнение: ОДКБ введет миротворцев в Казахстан

2022-й решил стартовать без разгона, а сразу вот так вот.

Вечером Токаев обратился с призывом о помощи к ОДКБ, использовав фактически имеющуюся опцию, прописанную в договоренностях участников блока. Сослался на террористическую угрозу, массовый захват инфраструктурных объектов, а также идущий под Алма-Атой бой между казахскими десантниками и боевиками.

Чуть позже в соц.сетях на фоне молчания официаьных ресурсов последовали сообщения, что ОДКБ задействует необходимые механизмы и поможет с наведением порядка.

Пашинян на странице в Фейсбуке (ОДКБ информирует о своих планах на ресурсе подконтрольном спецслужбам враждебного военно-политического блока. Торжество постмодерна) объявил, что решение о вводе войск принято с согласия членов Совета ОДКБ. Обращаю внимание, что мотивирован ввод войск вмешательством извне. Привет любителям тезиса, что "все оно само".

Если ввод войск состоится, то не думаю, что войска ОДКБ будут заниматься борьбой с беспорядками. Основная задача – взять под контроль ключевые дороги, объекты инфраструктуры, предприятия, тот же Байконур и т.д. Освободив силы казахских силовиков для работы по очагам происходящего бунта и в особенности для ликвидацию того трэша, который сейчас творится в Алма-Ате.

На дорогах выставляются блокпосты с досмотром машин на предмет оружия и награбленного. При необходимости, оказывается поддержка казахским военным в случае столкновений с вооруженными бандами. Усиленный обмен информацией по линии спецслужб, предоставление дополнительного информационного ресурса (в том числе кадрового).

В общем, обеспечивающая и стабилизирующая роль. Города от мародеров и погромщиков, которые теперь неплохо вооружены за счет оружия захваченного в брошенных оружейках, должны зачищать сами казахи, если они на это еще/вообще способны.

По сути, если ничего не изменится, это будет первая полноценная операция ОДКБ.

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