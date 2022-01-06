Мнение: Идеологическое обоснование

Если войска ОДКБ (а фактически российская армия) введут в Казахстан, то, понятно, под эту авантюру попытаются подвести идеологическое обоснование. Ну, там вражеское нашествие, прокси-террористы и прочая ахинея. В угаре никто не задастся простыми вопросами — а где был доблестные казахстанские чекисты, которые проморгали тысячные толпы террористов…

В реальности, думаю, все обстояло и обстоит гораздо прозаичнее. Приняли решение повысить цены на газ. А что такого? Можно подумать, у нас как-то иначе. Нет денег? А давайте-как введем еще налог. И повысим тарифы на то и это. А еще штрафы придумаем… И, конечно, никто и не думает о возможных рисках и последствиях. Перетопчутся. Стерпится-слюбится. Вот и весь просчет возможных социальных рисков.

В Казахстане всё обстояло ровно так же. Власть решила поднять отпускные цены просто потому что решила. Деньги нужны, вот и весь сказ. Про реакцию людей как-то подумать забыли.

В итоге облажались. «Миром правит не тайная ложа…©»

На протесты внимания не обратили. Ну, походят-побузят. Если что — мы их с ноги в живот или очередь над головой. Ну, или как в 11 году — прямо по толпе. В первый раз, что ли?

Не получилось. Не получилось потому что встали сразу везде. И вдруг обнаружилось, что на всю страну карателей не напасешься. А карателям тоже нет никакого интереса лезть в пекло. Там и покалечить могут. Поэтому солдатики чуть что — руки вверх и по одному с машины.

Еще утром, когда сообразили, что дело дрянь, бросили кость — отставка правительства. Не сработало. Тогда пришлось принимать решение по обстановке, деваться было некуда. Поэтому пожертвовали Назарбаевым. Ничего нового — в Египте военные точно так же сдали Мубарака. Не дрогнув. Классовые интересы выше клановых.

Снова не сработало. Вот тут уже и началась форменная паника, а потому — срочное обращение: пришлите специалистов. Ну, приехали специалисты. У них опыт — умиротворение сирийцев да африканцев. Через массовые расстрелы и бомбардировки. Поэтому специалисты с опытом строительства туземных армий знают главное — солдат должен бояться инструктора больше и сильнее, чем «террориста». «Террорист» — он может, и не убьет, а инструктор пристрелит точно. И погнали солдатиков в город с приказом стрелять во всё, что шевелится. Инструктору тут не жить. Ему вообще домой хочется побыстрее. Новый год, а он где-то хрен знает где. Поэтому: давай-давай, патронов не жалеть.

Поэтому и идет сейчас бойня в Алма-Ате. Без разбора. А завтра нам расскажут про тысячи террористов, Сороса и руку Госдепа. Не переключайтесь.

—