Из-за роста не должно быть комплексов: как высокой женщине носить трендовые наряды

Если ваш рост превышает 175 сантиметров, то это не повод для комплексов. К счастью, современная мода демократичная, и вы вполне можете одеваться стильно, в соответствии с трендами, при этом создавая гармоничные образы. Вот простые советы, как это сделать.

Выбирайте платья макси

Платья и юбки такой длины сегодня очень актуальны. Выбирайте изделия, где длина достигает лодыжек. Фасон особенно не имеет значения. Если это летнее платье, то подойдет стиль бохо. С платьем прекрасно сочетаются босоножки на плоской подошве. И не забудьте завершить образ эффектной шляпкой.

Туфли на каблуках

Обувь на каблуках помогает в создании женственного образа. Если вы высокая, то это еще не повод отказываться от такой обуви. Выбирайте тонкий каблук высотой два или три сантиметра. Туфли и босоножки на таком каблучке гармонично сочетаются с короткими шортами, с рубашкой оверсайз.

Длинное пальто

В холодное время года отдавайте предпочтение не курткам, а пальто. Если вы смелая и креативная девушка, то выбирайте яркие цвета, например оранжевый или салатовый.

Больше всего подойдет модель с приталенным силуэтом. Мешковатой одежды лучше избегать. Приталенное пальто сделает образ романтичным, женственным, более гармоничным. Из обуви отдавайте предпочтение ботильонам или челси. Если надеваете брюки, то пусть они будут широкими.

Мужская одежда

Высоким девушкам как никому другому подходят вещи в мужском стиле. Например, рубашка бойфренда, большая объемная куртка и т. д. Однако эти вещи нужно правильно носить. Речь идет о следующей уловке: необходимо закатать рукава, чтобы привнести в образ нотку небрежности. Как ни странно, но это больше подчеркнет женственность.

Высокие сапоги и мини

Длинные ноги просто грех не подчеркнуть красивыми высокими сапогами. Очень эффектно такая обувь выглядит в сочетании с мини-юбкой или коротким платьем. Правда, если будете носить такую одежду в холодное время года, тогда лучше всего в качестве верхней одежды использовать приталенный длинный плащ.

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Если вы не любите мини-юбки, тогда можете скомбинировать высокие сапоги и джинсы или брюки скинни.

Брюки или джинсы прямого кроя

Такая модель подходит вам больше всего, если вы собираетесь надеть лоферы, кеды, кроссовки или туфли. Если планируете надевать джинсы, тогда выбирайте модели с дизайном в виде разрезов на коленях. Такой декор как будто разрезает ваш силуэт, что очень актуально или уместно при наличии высокого роста.

Юбка, подчеркивающая изгибы

Если вы высокая и худенькая девушка, тогда неплохо бы придать больше объема бедрам. Сделать это можно с помощью юбки миди с крупным принтом. Хорошо, если по бокам будут внутренние карманы: они сделают бедра более объемными. Вы можете выбрать приталенную модель с завышенной талией и с широким поясом. Тогда изгибы получатся весьма соблазнительными.

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Джинсовые шорты

Лучше всего отказаться от экстремально коротких шорт в пользу удлиненных моделей длиной до колен. Такой вариант хоть и не сильно подходит для работы и офиса, зато для досуга и прогулок очень даже уместен. Если комплексуете по поводу худобы, то отдавайте предпочтение шортам прямого кроя, которые не будут вас облегать.

Укороченный пиджак

Сейчас в моде пиджаки оверсайз, однако вы можете пойти наперекор тренду. Ваш выбор — это приталенный коротенький пиджак, который делает силуэт более привлекательным, женственным. Комбинируйте такой пиджак с брюками-бананами: они добавят больше объема в бедрах. Кстати, учтите, что самым актуальным оттенком летних брючных костюмов будет зеленый.

Платья и гольфы

Короткое платье в сочетании с высокими гольфами — идеальный выбор для высоких и стройных девушек. Горизонтальные линии «разрезают» силуэт, поэтому вы не будете выглядеть словно каланча. В качестве обуви смело выбирайте лоферы на грубой подошве. Такие ботинки подчеркнут ваши стройные ножки.

Легинсы и кардиганы

Легинсы, особенно с принтом, помогают скрыть излишнюю худобу. В них ваши ножки будут казаться более привлекательными. Выбирайте кардиганы из твида и шерсти, в винтажном стиле для создания романтичного домашнего образа.

Кстати, если вы комплексуете по поводу небольшого размера бюста, то выбирайте многослойность. Например, надевайте кардиган на майку и на топ. Вы также можете вместо кардигана выбрать свитер на одно плечо.