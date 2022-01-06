 

“Должны демонстрировать бдительность”. Кулеба ответил, есть ли угроза для украинцев в Казахстане

06.01.2022, 2:32, Новости дня
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Его спросили, есть ли угроза для украинцев в Казахстане.

“По состоянию на сейчас посольство Украины в Казахстане не получало ни одного сообщения от граждан Украины относительно прямой угрозы их жизни и безопасности. Но мы призываем всех граждан сейчас, во-первых, регистрироваться в онлайн-системе “Друг”, во-вторых, в случае любой угрозы жизни сообщать посольству Украины”, – сказал Кулеба.

По его словам, МИД Украины будет “внимательно следить за развитием ситуации в Казахстане”.

“Для нас сейчас самое главное – это безопасность граждан, поэтому все граждане Украины, которые находятся на территории Казахстана, должны демонстрировать бдительность и избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья”, – объяснил украинский дипломат.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/473521344199942/

Министерство иностранных дел Украины 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.

Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.

В стране на фоне акций протеста отключили интернет.

В Казахстане сегодня ввели режим чрезвычайного положения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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