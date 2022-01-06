 

За сутки в мире подтвердили рекордные 2,3 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

06.01.2022, 1:46, Новости дня
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Предыдущий максимум фиксировался 1 января – почти 1,9 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Больше всего новых инфицирований коронавирусом подтвердили 5 января в Европе (более 1,1 млн) и на американских континентах (почти 950 тыс.).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали уже 293,75 млн случаев COVID-19, скончалось 5,45 млн инфицированных.

По числу случаев коронавирусной инфекции лидируют, по данным ВОЗ, США (почти 56 млн), Индия (35 млн), Бразилия (22,3 млн), Великобритания (13,6 млн) и Россия (10,6 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Очередную волну COVID-19, которая началась в конце 2021 года, связывают с новым штаммом “Омикрон”. Его обнаружили в ЮАР 22 ноября, штамм имеет большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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