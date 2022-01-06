 

Власти Казахстана проводят спецоперацию в Алматы. На улице слышна стрельба, СМИ пишут о погибших военнослужащих

06.01.2022, 1:46, Новости дня
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“В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности”, – сказано в сообщении.

В комендатуре отметили, что “радикально настроенные сторонники беспорядков” нанесли городу большой ущерб, утверждается, что они совершают мародерские действия и препятствуют работе медиков.

Видеокадры, публикуемые местными средствами массовой информации, свидетельствуют о большом уроне, нанесенном протестующими, предположительно, были вскрыты и разграблены банкоматы и продуктовые автоматы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом “Чиновник”, видно, как неизвестные пытаются взломать банкоматы, а также громят витрины и двери магазинов. 

На другом видео, размещенном Telegram-каналом “БЕСсимптомно”, показано, как неизвестные под звуки выстрелов передвигаются по улицам города, в руках у них, предположительно, награбленное имущество. 

Telegram-канал Zakon.kz утверждает, что мародеры приехали на 10 автомобилях и разграбили торговый центр “Москва” на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. 

Telegram-канал “Sputnik Ближнее зарубежье” показал видео после объявления в городе антитеррористической операции. На кадрах слышны, предположительно, автоматные очереди. 

Также появилось видео, на котором участникам беспорядков в Алматы, предположительно, раздают оружие. 

Zakon.kz сообщает, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана. 

На момент написания новости нет информации о погибших протестующих, но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал KazTAG, публикуют видео, вероятно, с телами десятков погибших.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе. Ближе к вечеру режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана.

Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у глав стран Организации договора о коллективной безопасности, переговорив перед этим по телефону со считающим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

На заседании совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности было принято решение направить в охваченный протестами Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцы направляются “на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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