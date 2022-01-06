 

Razer представляет новую модель умных часов X Fossil Gen 6

06.01.2022, 1:42, Новости дня
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Как правило, такие устройства предлагают людям, которые хотят внимательно следить за своим здоровьем или активно занимаются физическими упражнениями, спортом и т.д. В данном же случае под брендом Razer представлена специальная новая модель умных часов X Fossil Gen 6, которую рекомендуют геймерам.

Однако разработчик предупредил, что речь идет о специальной версии, которая выйдет на рынок в ограниченном количестве. Цена, однако, не станет настолько же высокой, как у эксклюзивных гаджетов, покупателям предложат умные часы по 329 долларов США.

Базой для создания данного наручного устройства стала уже известная модель Fossil Gen 6, выпущенная под тем же самым брендом. Объем накопителя в часах составляет 8 Гб. Есть возможность настроить специальное оформление циферблата. С остальными характеристиками можно ознакомиться на сайте разработчика.



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