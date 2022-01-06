 

Израильские танки обстреляли территорию Сирии

06.01.2022, 1:28, Новости дня
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Расположенные на Голанских высотах израильские силы открыли огонь по территории Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По версии израильской стороны, «во время оперативной деятельности в центральной части Голанских высот» израильские военные неподалеку от своего места расположения «засекли группу подозреваемых». «Солдаты и танки открыли огонь в их сторону, после чего подозреваемые скрылись на сирийской территории», – приводит ТАСС текст сообщения.

Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что «израильские оккупанты обстреляли из танков окрестности деревни Аль-Хуррия близ Кунейтры». Указывается, что «над районом интенсивно летают вертолеты и разведывательные самолеты оккупантов», передает РИА «Новости».

Напомним, осенью Дамаск обвинил Израиль в убийстве главы сирийского департамента Голан. Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем. В 1981 году Совбез ООН резолюцией 497 признал аннексию недействительной. В 2019 году ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.



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