 

МИД Казахстана напомнил хронологию протестов и беспорядков

06.01.2022, 1:28, Новости дня
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МИД Казахстана опубликовал официальное заявление, в котором собрана хронология последних событий в стране и решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как пояснило ведомство, сейчас «веден режим чрезвычайного положения на всей территории страны». Указывается, что «изначально митинги начались в Мангистауской области». Ее жители потребовали «снизить розничные цены на сжиженный газ». Власти удовлетворили это требование, а также «ввели мораторий на повышение цен на социально значимые продукты, ГСМ, коммунальные услуги». Кроме того, отмечается, что «все задержанные в первые дни акций протеста были освобождены», информирует Sputnik в Telegram.

Однако «выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти». Так, в Алма-Ате напали «на административные и военные объекты», захватили аэропорт, удерживали «иностранные пассажирские и грузовые самолеты», что «говорит о высоком уровне подготовки и координации действий нападавших».

Как сообщил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом». В связи с этим «президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета Безопасности» страны и «обратился к ОДКБ с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции».

МИД указывает, что «режим ЧП включает комплекс мер для поддержания общественной безопасности и верховенство закона». Силовики «уполномочены пресекать любые противоправные действия».

Ведомство заверило, что власти «продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа», а также «безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов». Казахстан «привержен соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции «Слышащего государства», сказано в сообщении МИДа. Ведомство «поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества».

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые беспорядки. Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь Казахстану. ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев.



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