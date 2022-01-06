 

США и Германия сочли действия РФ вызовом миру в Европе

06.01.2022, 1:28, Новости дня
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И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия РФ в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».

Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если РФ возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.

Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны РФ будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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