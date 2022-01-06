 

Протесты в Казахстане

06.01.2022, 1:00, Разное
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Что сейчас происходит на улицах республики — в фотоподборке «Новой».

В Казахстане уже четвертый день проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики. Протестующие тем временем ворвались в здания городской администрации Алматы, начали штурмовать резиденцию президента и захватили аэропорт.

Что сейчас происходит на улицах Казахстана — в нашей фотоподборке.

Горящее здание администрации в Алматы. Фото: KAZAKHSTAN PROTESTS

Сожженная машина на улице в Алматы. Фото: РИА Новости

Фото: AP / TASS

Полиция в Алматы. Фото: Reuters

Фото: AP / TASS

Разграбленный офис правящей партии Nur Otan. Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

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Жителей Казахстана взбесили повышенные цены на топливо и продукты — и они вышли на улицы. Теперь демонстранты хотят полностью сменить режим, а власть совершает ошибку за ошибкой

Источник: Новая газета



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