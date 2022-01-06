Протесты в Казахстане
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Что сейчас происходит на улицах республики — в фотоподборке «Новой».
В Казахстане уже четвертый день проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики. Протестующие тем временем ворвались в здания городской администрации Алматы, начали штурмовать резиденцию президента и захватили аэропорт.
Что сейчас происходит на улицах Казахстана — в нашей фотоподборке.
Горящее здание администрации в Алматы. Фото: KAZAKHSTAN PROTESTS
Сожженная машина на улице в Алматы. Фото: РИА Новости
Фото: AP / TASS
Полиция в Алматы. Фото: Reuters
Фото: AP / TASS
Разграбленный офис правящей партии Nur Otan. Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Источник: Новая газета
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