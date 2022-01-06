В Харькове демонтировали “стоунхендж”

На месте работали бульдозер и автокран, которые разобрали бетонную конструкцию. Автор проекта Евгений Кулик сказал журналистам, что с ним не связывались перед сносом арт-объекта.

“Конечно, отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен… Подрядчики в шоке, они не могут это комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке?.. Это так”, – сказал Кулик.

В инсталляции было около 160 элементов и она не была завершена.

“Она должна была пройти стадию декорации. Он должен быть весь во мху, изменить цвет, здесь должны были быть высажены трава и несколько веток дикого винограда”, – отметил Кулик.

Местные жители признались, что не поняли задумку автора.

“Здесь никто не понял, что это и для чего. Лучше бы сделали детскую площадку, что-то для спорта, для молодежи”, – сказала харьковчанка Ирина Соловей.

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube

Контекст:

Арт-объект на улице Библика, 2 в Харькове появился в конце декабря 2021 года. Инсталляция состояла из бетонных конструкций, расположенных в виде столбов и П-образных арок, в проекте были использованы орнаменты и фигуры, напоминающие скифских баб.

Депутат горсовета Игорь Черняк назвал сооружение “инсталляцией “деньги в никуда” и сообщил, что “стоунхендж” обошелся городскому бюджету в 1,5 млн грн. Он сравнил инсталляцию с памятником Аленушке в Нововоронеже (РФ), который демонтировали из-за того, что он не понравился местным жителям.

В горсовете отметили, что проект называется “Скифское наследие”, он участвовал в конкурсе “Бюджет участия” в 2019 году, и тогда харьковчане поддержали его.

Проект инсталляции был опубликован на портале харьковчанина. Кулик в описании отметил, что арт-объект создан для “повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности Харькова”.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил 28 декабря, что такой “стоунхендж” городу не нужен, и дал поручение его снести.

После скандала горсовет расторг договор на сооружение инсталляции. В документации на ProZorro указано, что за выполнение работ подрядчику денег не платили. Проект был реализован фирмой ООО “Палмаз Групп”.

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