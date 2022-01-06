В Организации договора о коллективной безопасности решили направить в Казахстан миротворческие силы

“В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан”, – написал он.

Пашинян указал, что миротворцы направляются “на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”.

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Сообщая об обращении к главам стран ОДКБ (сюда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), Токаев заявлял о “террористической угрозе”. “На самом деле это […] подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь”, – сказал он.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали. 5 января в МВД сообщили о восьми погибших силовиках.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о начале в Алматы антитеррористической операции и освобождении аэропорта в этом городе.

Протестующие захватывают и другие административные здания в городах Казахстана.

В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В Казахстане сегодня ввели режим чрезвычайного положения.

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