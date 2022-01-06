 

Инженеры компании LG представили передвижной «цифровой дом будущего»

06.01.2022, 0:52, Новости дня
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В целом, речь идет об ультрасовременном доме на колесах, в котором максимально использованы самые передовые цифровые технологии. Данный жилой объект способен передвигаться как самый обыкновенный автобус. Но условия проживания в нем идеальны, отмечают разработчики из компании LG.

Новый автодом получил название Omnipod. Одна из особенностей новой конструкции состоит в возможности легко и быстро превратить внутреннее жилое пространство в офис или другое специальное помещение. Вся «бытовая» техника выполнена по самым современным техническим стандартам.

Водителю же предоставлена надежная технология помощи в управлении транспортным средством, главная задача которого – снизить до нуля риски попадания в дорожное происшествие.



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