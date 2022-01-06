 

В компании Linksys выпущен двухдиапазонный роутер Hydra Pro 6

06.01.2022, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О выходе на рынок нового маршрутизатора Hydra Pro 6 сообщили в компании Linksys. Данный роутер предназначен для обустройства домашних беспроводных сетей интернет-связи.

В частности, здесь используется технология Wi-Fi 6 либо 802.11ax. Роутер, напомним, друхдиапазонный. Поэтому работа осуществляется сразу в двух частотах – 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечена совместимость со стандартами Wi-Fi предыдущих поколений. Скорость передачи данных также впечатляет. В одном диапазоне она составляет 574 Мбит в секунду, в другом – 4804 Мбит/с.

По словам разработчиков, с такими данными роутер свободно может обеспечить качественным интернет-соединением до 30 пользователей. Площадь покрытия составляет 250 квадратных метров. Базовая цена – 300 американских долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / За пределами Британии нашли более десяти заболевших новым видом COVID-19

01.01 / В Украине подорожало оформление биометрических документов

04.09 / Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

08.09 / Иркутской области выделил 27 млрд рублей на восстановление после наводнений

17.08 / Талибы обвинили США в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула

03.11 / “Диагноз налицо”. Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото

05.06 / Аккаунт Трампа в Facebook может быть заблокирован минимум до 2023 года

25.10 / В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии

12.04 / «Роскосмос» обещает в 2022 году испытать суперскоростную одновитковую схему полетов к МКС

22.11 / США глубоко обеспокоены заявлением президента Болгарии Радева о “российском” Крыме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика