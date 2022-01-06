В компании Linksys выпущен двухдиапазонный роутер Hydra Pro 6

О выходе на рынок нового маршрутизатора Hydra Pro 6 сообщили в компании Linksys. Данный роутер предназначен для обустройства домашних беспроводных сетей интернет-связи.

В частности, здесь используется технология Wi-Fi 6 либо 802.11ax. Роутер, напомним, друхдиапазонный. Поэтому работа осуществляется сразу в двух частотах – 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечена совместимость со стандартами Wi-Fi предыдущих поколений. Скорость передачи данных также впечатляет. В одном диапазоне она составляет 574 Мбит в секунду, в другом – 4804 Мбит/с.

По словам разработчиков, с такими данными роутер свободно может обеспечить качественным интернет-соединением до 30 пользователей. Площадь покрытия составляет 250 квадратных метров. Базовая цена – 300 американских долларов.