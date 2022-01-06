В Закарпатье сошли два селевых потока, подтоплено 160 хозяйств

В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство. Селевые потоки сошли на автотрассу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый (Хустский район) и автотрассу национального значения Н09 в Рахове.

На окраине Хуста в результате подъема уровня воды в реке Рика легковой автомобиль с водителем смыло в водоем, мужчину удалось спасти. Напряженной остается ситуация в Тячевском и Береговском районах, где вышли из берегов водоемы.

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