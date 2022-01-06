Во Львовской области несколько курортных городов были отключены от водоснабжения

Жители жаловались, что остались без воды, к немногочисленным колодцам в городе выстроились очереди. В мэрии заявили, что произошла авария на водопроводе, над устранением которой работают.

Журналисты отметили, что жители города и тысячи туристов остались без воды из-за конфликта вокруг договора “Дрогобычводоканала” и “Трускавецкого водоканала”. Стороны не подписали новый договор на водоснабжение, поэтому 3 января “Дрогобычводоканал” заявил, что прекращает подачу воды в Трускавец.

Утром 5 января мэрия Трускавца сообщила в Facebook, что КП “Дрогобычводоканал” ликвидировало аварию на водопроводе Гирне-Дрогобыч, из-за которой без воды остались города Трускавец, Дрогобыч, Стебник и села Дрогобычского района.

Авария, по данным чиновников, была ликвидирована 4 января в 21.30.

“Учитывая значительную протяженность магистрального водопровода, наполнение резервуара чистой воды в Доброгостове началось с 2.00”, – отметили в посте.

В мэрии заявили, что утром 5 января расход воды превышал подачу, это затрудняло процесс получения воды всеми потребителями Трускавца.

“В результате большого отбора воды возможны перебои с водоснабжением в отдельных домах. Поэтому ООО “Трускавецкий водоканал” просит с пониманием отнестись к данной ситуации и не создавать ажиотаж. Вода сегодня обязательно будет!” – заверили чиновники.

https://www.facebook.com/tmr.gov.ua/posts/3165672073718200

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