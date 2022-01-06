 

Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты

06.01.2022, 0:08, Новости дня
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Украинские COVID-сертификаты признали Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланде. При пересечении границы с этими странами можно использовать цифровой сертификат о вакцинации, полученный в “Дії”, это касается тех, кто вакцинировался от коронавируса или недавно выздоровел.

На сегодня в состав Доверительной сети е-здоровья Евросоюза входит 60 стран, полный список можно найти по ссылке. В Минздраве планируют, что в 2022 году состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

В августе 2021 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 сначала действовал 120 дней, 24 ноября срок его действия сократили до 30 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат могут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении “Дія”. Также в начале месяца запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.  

В декабре на портале “Дія” появились сертификаты о выздоровлении от COVID-19 на основании отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, а также для детей от 12 лет. А те украинцы, которые будут привиты бустерной дозой вакцины от COVID-19, получат новые COVID-сертификаты, сообщила 4 января 2012 года пресс-служба Минздрава Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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