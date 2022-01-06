 

Компания Nokia представляет сразу четыре смартфона

06.01.2022, 0:04, Новости дня
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Компания Nokia провела презентацию сразу четырех новых моделей мобильных гаджетов, относящихся к разным ценовым категориям. Речь идет о двух версиях Nokia С – модели 100 и 200, а также Nokia G100 и G400.

В данном комплекте мы находим как достаточно продвинутый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения и экраном, отображающем картинку с частотой смены кадров 10 раз в секунду, так и самый дешевый аппарат. Стоимость последнего составляет всего-то 99 американских долларов.

Самый дорогой из упомянутых смартфонов оценили в 239 долларов, говорят представители компании. Столь масштабное мероприятие стало возможным благодаря проведению международной выставки CES 2022, где и состоялась презентация.



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