Представлена новая флагманская мышка ASUS ROG Chakram X

Данная презентация, как и много остальных, состоявшихся за последние сутки. Была проведена в рамках международной выставки CES 2022. Компания ASUS показала публике новую модель флагманской компьютерной мышки ROG Chakram X.

Характерной особенностью устройства является наличие датчика с главным показателем 36 000 DPI. По словам разработчиков, мышью удобно пользоваться как при ладонном, так и при пальцевом захвате.

Частота опроса в датчике достигает 8000 Гц. Интересно, что данная мышь может подключаться к основному устройству как при помощи провода, так и беспроводным способом. Bluetooth работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Аккумулятор обеспечивает 117 часов автономной работы, если не использовать подсоединение к USB.