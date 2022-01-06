Представлена новая флагманская мышка ASUS ROG Chakram X

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06.01.2022, 0:04, Новости дня
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Данная презентация, как и много остальных, состоявшихся за последние сутки. Была проведена в рамках международной выставки CES 2022. Компания ASUS показала публике новую модель флагманской компьютерной мышки ROG Chakram X.

Характерной особенностью устройства является наличие датчика с главным показателем 36 000 DPI. По словам разработчиков, мышью удобно пользоваться как при ладонном, так и при пальцевом захвате.

Частота опроса в датчике достигает 8000 Гц. Интересно, что данная мышь может подключаться к основному устройству как при помощи провода, так и беспроводным способом. Bluetooth работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Аккумулятор обеспечивает 117 часов автономной работы, если не использовать подсоединение к USB.



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