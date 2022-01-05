Le Figaro – Боррель приехал на Украину выразить ей поддержку всего ЕС

В ближайшие дни в международной повестке запланировано сразу несколько встреч для обсуждения украинского вопроса, но Европейский союз опасается, что его в этом переговорном процессе отодвинули на второй план. Поэтому на Украину с визитом прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, чтобы показать, что весь ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет Le Figaro.



AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник прибыл с визитом на Украину. Как отмечает Le Figaro, его цель — показать поддержку Европейского союза киевским властям.

«Учитывая военное укрепление России, я прибыл, чтобы показать поддержку ЕС суверенитету Украины и её территориальной целостности», — напрямую написал Боррель на своей странице в Twitter.

Сначала он планирует вместе с министром иностранных дел Украины съездить на восток страны к линии столкновения с ополченцами. Затем Боррель в Киеве встретится с другими украинскими чиновниками. Ожидается, что они будут обсуждать меры, с помощью которых можно «удержать Россию от новой агрессии, включая экономические санкции».

О том, что визит говорит о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отдельно сказали и в Европейской комиссии. Ту же фразу повторил в своём коммюнике министр иностранных дел Украины.

С момента начала войны на востоке Украины глава европейской дипломатии впервые побывает на линии столкновения. В последние недели увеличились дипломатические усилия с целью снизить напряжённость украинского кризиса. Издание напоминает, что на 9 и 10 января назначены переговоры между Россией и США, а 12 января состоится встреча РФ — НАТО, на следующий день после которой пройдёт встреча в рамках ОБСЕ.

Евросоюзу кажется, что в этом переговорном процессе его отодвинули на второй план, поэтому Боррель неоднократно заявлял, что «любое обсуждение безопасности Европы должно проходить в координации и при участии Европейского союза», пишет Le Figaro.