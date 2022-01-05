 

Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей

05.01.2022, 23:50, Новости дня
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Разработанную турецкой компанией Havelsan система боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей поставили на Украину, сообщили СМИ Турции.

Как пишет Aydinlik со ссылкой на свои источники, сначала систему экспортировали в Пакистан, затем – на Украину и в Индонезию. При этом не сообщается, когда заключали контракт и когда Украина получила систему, передает ТАСС.

Напомним, Украина с 2018 года вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года. Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА



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