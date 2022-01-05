Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей

Разработанную турецкой компанией Havelsan система боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей поставили на Украину, сообщили СМИ Турции.

Как пишет Aydinlik со ссылкой на свои источники, сначала систему экспортировали в Пакистан, затем – на Украину и в Индонезию. При этом не сообщается, когда заключали контракт и когда Украина получила систему, передает ТАСС.

Напомним, Украина с 2018 года вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года. Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА