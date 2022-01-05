Мнение: Штурм гор.администрации в Алма-Ате
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Алма-Ате протестующие штурмуют здание администрации. Сообщается о проникновении внутрь здания через разбитые окна и главный вход, а также о начавшемся там пожаре.
Также подожжено здание прокуратуры.
PS. Администрация частично захвачена, в центре города уже постреливают, сообщают о 10-15 раненых силовиках, а также нескольких единицах табельного оружия, которое было захвачено во время штурма администрации.
Штурм гор.администрации
У РОВД Алма-Аты
Бронетехника в Алма-Ате.
Захваченный автобус
О продолжении протестов.
Последствия протестов в Актюбинске.
Токаев после отставки правительства и введения ЧП заявил, что социально-экономическое и политическое устройство Казахстана меняться не будет.
Также было введено гос.регулирование цены на газ. Протесты это понятное дело не остановило, так как требования из экономических уже переросли в политические.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет