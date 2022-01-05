Мнение: Штурм гор.администрации в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие штурмуют здание администрации. Сообщается о проникновении внутрь здания через разбитые окна и главный вход, а также о начавшемся там пожаре.

Также подожжено здание прокуратуры.

PS. Администрация частично захвачена, в центре города уже постреливают, сообщают о 10-15 раненых силовиках, а также нескольких единицах табельного оружия, которое было захвачено во время штурма администрации.

Штурм гор.администрации

У РОВД Алма-Аты

Бронетехника в Алма-Ате.

Захваченный автобус

О продолжении протестов.

Последствия протестов в Актюбинске.

Токаев после отставки правительства и введения ЧП заявил, что социально-экономическое и политическое устройство Казахстана меняться не будет.

Также было введено гос.регулирование цены на газ. Протесты это понятное дело не остановило, так как требования из экономических уже переросли в политические.

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