 

Мнение: Штурм гор.администрации в Алма-Ате

05.01.2022, 23:26, Разное
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В Алма-Ате протестующие штурмуют здание администрации. Сообщается о проникновении внутрь здания через разбитые окна и главный вход, а также о начавшемся там пожаре.
Также подожжено здание прокуратуры.

PS. Администрация частично захвачена, в центре города уже постреливают, сообщают о 10-15 раненых силовиках, а также нескольких единицах табельного оружия, которое было захвачено во время штурма администрации.

Штурм гор.администрации

У РОВД Алма-Аты

Бронетехника в Алма-Ате.

Захваченный автобус

О продолжении протестов.

Последствия протестов в Актюбинске.

Токаев после отставки правительства и введения ЧП заявил, что социально-экономическое и политическое устройство Казахстана меняться не будет.
Также было введено гос.регулирование цены на газ. Протесты это понятное дело не остановило, так как требования из экономических уже переросли в политические.

Источник: Colonel Cassad



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