В Казахстане объявили об освобождении аэропорта Алматы. Токаев говорил о захвате террористами пяти самолетов

“В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы”, – сказал чиновник.

Перед этим Tengrinews.kz цитировал президента страны Касым-Жомарта Токаева, говорившего о захвате самолетов.

“Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачены пять самолетов, включая иностранные самолеты”, – сказал Токаев.

KazTAG пишет со ссылкой на источник, что “захватившие аэропорт ушли” сами.

“Сейчас в аэропорту никого нет. В порту выключен свет. Одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне”, – говорится в сообщении.

Издание также опубликовало видео из аэропорта, на котором видны разбитые машины и разрушенный изнутри терминал.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали. 5 января в МВД сообщили о восьми погибших силовиках.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.

Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.

В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В Казахстане сегодня ввели режим чрезвычайного положения, а Токаев обратился за помощью в наведении порядка к главам стран Организации договора о коллективной безопасности. Президент Казахстана заявил о “террористической угрозе”.

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