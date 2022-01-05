Глава Нацполиции Клименко: Я понимаю недовольство полицейских зарплатами. Но на 13-ю зарплату денег в госбюджете-2021 не было предусмотрено

“Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувствительным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021”, – отметили Клименко.

Он сообщил, что Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения зарплат для полицейских. Первую повышенную зарплату они получат в конце января.

“В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат”, – подчеркнул глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/350624710399174

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили тринадцатую зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали “Українські новини”.

Контекст:

В конце декабря 2021 года в стране прошла всеукраинская забастовка патрульной полиции в формате “максимальной толерантности к водителям-нарушителям”. 26 декабря львовская журналистка Виктория Балицкая опубликовала коллективное обращение патрульных. “Каждый месяц обычный патрульный заступает 15–16 раз на смену, которая продолжается 14, а то и больше часов… Однако каждый месяц мы получаем денежное обеспечение чуть более 13 тыс. грн, сумма которого существенно не изменялась с 2019 года”, – сказано в тексте.

31 декабря нардеп от “Слуги народа” Юлия Яцык сообщила, что в Токмакском отделении полиции в Запорожской области сотрудники массово уходят с должностей. По ее информации, в один день написали рапорт 30 сотрудников, или 95% личного состава.

Среди причин массового увольнения она назвала невыплату зарплаты за ненормированный рабочий день, искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами и систематическое давление со стороны руководства полиции области о выполнении показателей раскрываемости преступлений.

4 января 2022 года Нацполиция опровергла эту информацию. В Главном управлении НПУ в Запорожской области рассказали, что 31 декабря сотрудники отдела №3 Пологовского райотдела полиции высказали недовольство уровнем оплаты за сверхурочное несение службы и материально-техническим обеспечением, но рапорты никто не подавал.

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