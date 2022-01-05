В казахстанском Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву. Фото

На кадрах видно, что памятник Назарбаеву снесен с постамента, сама скульптура расколота на две части.

Памятник Назарбаеву был установлен в этом городе в 2016 году. Во время торжественной церемонии его открытия аким (глава местного исполнительного органа государственной власти) Алматинской области Амандык Баталов заявил, что благодаря Назарбаеву Казахстан сделал “беспрецедентный рывок во всех сферах экономики” и стал “символом благополучия и процветания”, сообщало “Kokshetau Asia”.

По данным “KZ.Media”, всего в Казахстане установлено 15 монументов, памятников или изображений в барельефе Назарбаева, также в его честь названы более 10 улиц (в том числе и за пределами страны).

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе. Ближе к вечеру режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана.

Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у глав стран Организации договора о коллективной безопасности, переговорив перед этим по телефону со считающим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

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