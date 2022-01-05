Redmi готовит к выходу бюджетный смартфон Note 11S

Как стало известно из достоверных источников, компания Redmi готовит к выходу в феврале новую модель смартфона Note 11S. Гаджет должен быть представлен сразу для глобального рынка, отмечают специалисты.

При этом устройство относится к бюджетному классу, что видно даже по техническим характеристикам. Например, частота смены кадров на экране составит всего 90 Гц.

Также в сети появилось сообщение о проводимых в Китае последних тестирований нового смартфона. Среди преимуществ эксперты называют наличие мощного датчика основной камеры на 108 Мп. Селфи-камера обеспечивает съемку с разрешением 13 Мп. Остальные характеристики разработчик обещает сообщать по мере приближения к официальному анонсу смартфона.