 

Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

05.01.2022, 23:20, Новости дня
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Представители компании Samsung, в целом, подтверждают слухи о том, что через несколько недель на рынок должен выйти новый смартфон Galaxy S22 Ultra, данные которого уже постепенно становятся доступными в сети.

Согласно имеющейся информации, очередная версия смартфона от «Самсунга» получит блок из четырех датчиков в основной камере. В нем вызывает интерес экспертов объектив Super Clear 108MP, благодаря которому можно вести съемку без бликов и других визуальных помех.

Очевидно, размер экрана составит 6,8 дюйма. Говорят, что разрешение на нем будет увеличено до 3080 на 1440 пикселей. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 Гб. Основные накопители, скорее всего, предложат на выбор: 128, 256 и 512 Гб. Также известно об аккумуляторе на 5000 мАч.



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