Мнение: Майдан в Казахстане

Про Казахстан в России никому не интересно. Как ни странно, россиян действительно очень мало заботит Азия, это для нас “отрезанный ломоть”. А жаль – можно ведь хотя бы о многочисленных (все еще) бывших соотечественниках подумать, как они там, не грозит ли им – национальному меньшинству! – что-то в ходе очередных азиатских переворотов… Но нет, увы. В России презирают меньшинства в принципе – даже в тех случаях, когда меньшинством являемся мы сами.

В Казахстане в кои-то веки происходит что-то интересное – настоящий Майдан, похоже! Чередой идут сообщения – собираются толпы, требуют отставки правительства, берут штурмом тамошний «Белый дом» – в общем все как мы любим. Местами прям до боли напоминает казахского соседа – Киргизию, в которой подобное как раз привычно и происходит с периодичностью раз в 3-4 года последние лет 15.

Собственно, в Киргизии волны периодических беспорядков, накрывающих страну, начались аккурат после того, как там в результате «тюльпановой революции» отставили от власти «советскую белую кость», правителя еще с советских времен – Аскара Акаева. Пока Киргизию трясло, Казахстан наслаждался «стабильностью» – которая, по всей видимости, объяснялась всего лишь тем, что страну крепко держал «их» деятель еще с советской эпохи – Назарбаев. Но никто не вечен, и нынешние события знаменуют собой, по всей видимости, то, что советский Акела Нурсултан окончательно одряхлел и уже не в силах держать ситуацию.

Во всех комментариях по ситуации в Казахстане прежде всего бросается в глаза почти полное отсутствие информации – что вообще происходит и отчего. Причиной тотального кипиша все, как сговорившись, называют… «подъем цен на газ». Причем, если копнуть – выясняется, что даже не бытового газа, а – сжиженного, на котором, оказывается, в Казахстане (нефтяной державе, между прочим!) ездят очень многие автомобили.

Повод явно смехотворный. Никто ж не поверит, что до этого цены на сжиженный газ там никогда не повышали и они оставались неизменными прямо с 1991 года. Наверняка, повышали уже сто раз – но это «почему-то» не вызывало восстания по всей стране!



Жгут “Белый дом” в Алма-Ате, 5 января 2022 г.

И вторая странность, впрочем, уже привычная в «новой нормальности» – отсутствие и лидеров протеста, и каких-то оформленных оппозиционных или революционных политических сил. Кто, собственнно, восстал? Чего хочет – цены на газ уменьшить? Ничего не ясно – и похоже, что не только в силу отсутствия информации, но и из-за того, что власти осознанно напускают туману и наводят тень на плетень. Смешнее всего, что в условиях «гиперинформационного общества» и повсеместного интернета властям в Казахстане это отлично удается!

Всем, понятно, прежде всего интересно узнать – в какую «сторону» тамошний переворот. Он националистический? Прокитайский или прозападный? И почему именно сейчас? Казахстан с самого начала века непрерывно хвастал тем, что у него, дескать, «природные богатства», та же нефть, поэтому у него «уровень жизни», который никаким другим республикам Средней Азии и не снился, и ПОЭТОМУ в нем никакие «беспорядки» как бы невозможны. Народ, типа, счастлив, сыт-пьян и нос в табаке – из-за чего бузить?

А оно – вон как. Вообще, поскольку я живу уже давно и даже помню совок – мне пока по многим деталям происходящее напоминает совсем уж седую древность: одно из первых серьезных националистических выступлений на территории Советского Союза, о котором как раз меньше всего известно, именно потому, что оно было первым, и его еще успели замолчать – так называемые «декабрьские события» аж 1986 года. Нашел в Вики:

«Декабрьские события в Алма-Ате, известные также как Желтоксан (каз. Желтоқсан көтерілісі — Декабрьское восстание) — выступления казахской молодёжи[1], произошедшие 17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против (решений) тогдашней коммунистической власти. По официальной версии, волнения начались из-за решения Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва о снятии с должности первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Участники митинга, перешедшего в массовые беспорядки и побоища, требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения[1]. Позже волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана[2]. Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в СССР массовых митингов против диктата центра…» и т.д.

Вот! Ну ведь очень похоже. Агрессивная молодежь, зима (!), «массовые беспорядки и побоища»… И ведь, кстати, в происходившем в 1986 году тоже чувствовалась… рука Нурсултана! «Молодежь» противилась назначению «русского чужака» Колбина – а кого же она хотела из «представителей коренного населения»? Да Назарбаева же!

Может быть, имеет место своеобразная «историческая петля», и Назарбаев решил закончить так же, как в свое время начинал – молодежными волнениями посреди зимы, требующими его «на царство»? Было бы действительно красиво. А кто тогда играет роль Колбина в нынешнем Казахстане? И искать не надо – действующий президент Токаев, он же – бывший посол Казахстана где? Правильно, в Пекине. У Назарбаева «руки-то помнят» – решил напоследок убрать китайского ставленника так же, как он в начале карьеры убрал ставленника русского?

Интересно, коли так. Во всяком случае, есть забавная деталь – сейчас, как и 35 лет назад, основные события… опять происходят в Алма-Ате, а не в номинальной столице – экс-Целинограде, который за эти 35 лет отстроили с почти дубайским размахом. Старики, говорят, настоящее почти не воспринимают – они целиком живут в своем прошлом, которое для них намного ярче, живее и существенней, чем тусклая и бессмысленная реальность уходящей жизни.