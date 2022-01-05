«Хочу “Лего” и чтобы не было войны»

Чего наши дети желают в новом году себе, родным, стране и человечеству.

На елочном базаре в канун Нового года. Фото: РИА Новости

Чего наши дети попросили у Деда Мороза? Я поручила друзьям уточнить у своих детей в возрасте до 18 лет включительно, чего бы они хотели в новом году для себя, для своей семьи, для своей страны и для всего мира. Откликнулись тридцать детей и подростков из разных стран мира (некоторые из смешанных семей, но все говорят по-русски). Опрос, разумеется, не претендует ни на какие значимые обобщения.

Чего дети хотят для себя

У младших желания удивительно разнообразны: от расплывчатого «чтобы все наладилось» (Света, 8 лет, Москва) или «удачи» (Анюта, 11 лет, Москва) до подробного «чтобы все было хорошо, альбом для рисования, чтобы игрушка потерянная нашлась, стать волшебником» (Слава, 7 лет, Москва).

Юные мужчины сурово хотят просто денег (Боря, 14, Москва) или «денег, здоровья и счастья» (Миша, 12, Москва);

своим семьям оба лаконично желают того же. Восьмилетний Михаил из Брянска хочет «приключений», а десятилетний москвич Мика — «хоть раз прогулять школу».

У тех, кому от 11 до 15, обычно самые конкретные пожелания: двенадцатилетняя Майя из Канады хочет «одежду, книжки, новые наушники», ее тезка и ровесница из Словакии — «улучшить результат в беге на дистанции 600 метров». тринадцатилетний москвич Тимофей хочет электрогитару, его сверстник Макар (Украина) — хромбук. Одиннадцатилетний Гарик, живущий на Кипре, мечтает лучше играть в футбол, а его сестра, тринадцатилетняя Оливия — «больше времени для рисования». Одиннадцатилетняя Стефания (Финляндия) хочет выучить английский и финский (русский и шведский она уже знает). Москвичка Женя 12 лет хотела бы «побольше общаться с подружками вне школы». Четырнадцатилетний Артем из Москвы не определился, высокого он хочет или практичного:

«Остаться в отношениях или «Сокол Тысячелетия» новой модели от «Лего».

Желания старших подростков иногда связаны с острыми сегодняшними проблемами («психического здоровья», София, 17 лет, Польша; «похудеть», Вася, 16 лет, США). Но чаще — с учебой и выбором будущей карьеры: пятнадцатилетний Кирилл из Новосибирска хочет «высокий балл на ОГЭ», шестнадцатилетний Николай (Финляндия) — хороших оценок в гимназии, семнадцатилетняя Аннушка из Москвы — «исполнения мечты (поступить туда, куда хочется)». Восемнадцатилетняя петербурженка Лена надеется понять, чему она хочет учиться дальше; о том же задумывается и шестнадцатилетний москвич Юра: «точно понять, куда поступать и чем заниматься». Семнадцатилетний Владимир из Москвы желает себе «поступления», его ровесница и землячка Аглая — «поступить в вуз учиться на кинооператора».

Семнадцатилетний москвич Николай уже стал студентом и теперь хочет стабильности: продолжать учиться в вузе, заводить знакомства среди студентов и преподавателей.

Чего дети хотят своей семье

Чаще всего они, естественно, желают своей семье здоровья (проклятый ковид), процветания и денег (москвичка Аннушка добавляет: «…и возможности, наконец, отдохнуть»). Братья и сестры бывают на редкость дружны в своих пожеланиях: киприоты Гарик и Оливия желают своей семье быстрого интернета, а живущие в Хельсинки Стефания и Николай — развития папиного бизнеса. Майя из Торонто — поскорее выплатить ипотеку, москвич Николай надеется на увеличение числа зрителей семейного YouTube-канала. Макар (Украина) — «автомобиль». Москвич Слава — «чтобы никто не болел и поехать в отпуск, чтобы было много денег и большой дом, чтобы Джесси (одна из двух собак) была не дура».

Фото: Andriy Andriyenko / AP / TASS

Довольно часто пожелания обращены к конкретным членам семьи. Например, восьмилетняя Света из Москвы хочет, чтобы ее брат Боря «не был как «Яндекс-Алиса», что бы это ни значило. Миша из Брянска — «чтобы брат хвалил меня и помогал, матом не ругался». Женя из Москвы — чтобы брат Федя почаще приезжал в гости.

Дети заботятся и беспокоятся о родителях, о бабушках и дедушках. Лена из Петербурга — «чтобы родители не волновались и бабушки с дедушкой не болели». Юра из Москвы — «чтоб дед был здоров, и всем вместе летом, наконец, попасть в наш домик в Украине». Вася из США хочет воссоединения российской и американской частей своей семьи.

Москвич Артем желает своей семье «уехать в другую страну».

Чего дети хотят для своих стран

Самые нестандартные ответы у Кирилла из Новосибирска: он хочет «реформу образования, чтобы ЕГЭ не усложняли и чтобы учителей не обвиняли во всем подряд»; и у Оливии с Кипра: она желает своей стране меньше лесных пожаров.

София из Варшавы желает своим согражданам «сил дальше бороться за права женщин, животных и за климат; меньше тупых людей».

Самые частые пожелания своим странам: «процветания» и «победы над ковидом». Брат и сестра Николай и Стефания из Финляндии желают, «чтобы люди были поумнее и повеселее», «чтобы более спокойно жили между собой — хоть финны, хоть приезжие».

Четырнадцатилетний Борис (тот самый, которого сестра просит не быть как «Яндекс-Алиса») желает РФ «того, за что признают «иностранным агентом» по нынешним временам». Тринадцатилетний Тимофей — «меньше коррупции и более адекватного правителя».

Многие подростки скептично настроены по отношению к руководству своих стран.

Семнадцатилетняя Аглая и одиннадцатилетняя Анюта, обе из Москвы, в один голос желают России, «чтобы Путин ушел в отставку». тринадцатилетний Макар (Украина) — «убрать Зеленского, выбрать кого-то умного». В России, правда, он бы тоже кое-что поправил: «чтобы наш восточный сосед не был таким агрессивным. Это не только нам надо, а всему человечеству». Его землячка, семнадцатилетняя Арина, желает своей стране «развития и разумности».

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Многие озабочены возможностью войны и заходящими в тупик международными отношениями стран, которые они считают родными.

Майя из Канады: «Не воевать (и для Канады, и для России)». «Чтобы не было войны», — говорят семилетний москвич Слава и одиннадцатилетний киприот Гарик.

Майя из Словакии: «Для РФ — чтобы закончили спор со Словакией. Для Словакии — чтобы наладили отношения с Россией».

Семнадцатилетний Николай из Москвы — «мира и торговли, особенно с Украиной и Польшей. Отмену обязательной военной службы».

Чего дети хотят для всего человечества

Самое главное — чтобы закончился ковид. Чтобы люди перестали болеть и умирать, чтобы перестали бояться за своих близких, чтобы границы открылись, чтобы можно было путешествовать, ездить в гости, видаться с друзьями и родственниками. Вася из США желает человечеству «новых технологий».

У некоторых есть пожелания по исправлению нравов: «меньше враждебности друг к другу» (Тимофей, 13 лет, Москва),

«чтобы все люди были нормальные и невредные» (Слава, 7 лет, Москва),

«чтобы не было токсичных в интернете» (Артем, 14 лет, Москва), «чтобы люди не игнорировали проблемы других» (Анюта, 13 лет, Москва).

Озабочены наши дети и глобальными проблемами. Шестнадцатилетний Николай из Финляндии хотел бы «экономической помощи самым бедным странам, решения проблемы засухи и наводнений». Двенадцатилетняя Майя из Словакии: «Чтобы люди сделали действительно что-то значимое для планеты, разобрались с экологической обстановкой. Например, люди придумывают вещи, которые вредят природе, потом пытаются решить проблему, придумывают что-то новое, вроде бы лучшее, но продолжают производить и те старые вещи. Например, постоянно ведутся разговоры, что машины загрязняют воздух, но при этом их продолжают производить». Десятилетняя Полина из Москвы: «Решения экологических проблем. Сортировки мусора хотя бы».

Семнадцатилетняя Арина из Украины желает всему человечеству «свободы слова и действий». Ее ровесница Аннушка из Москвы подытоживает: «А человечеству пусть мудрости отсыпят! Тяжело, когда весь мир с ума сходит».

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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