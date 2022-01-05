 

Мнение: “За хорошее поведение”

05.01.2022, 22:42, Разное
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В Костроме два человеческих отброса похитили прямо на улице https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/05/70359335/ 5-летнюю девочку, оттащили к себе в общежитие, изнасиловали и зарезали.
Один из убийц сидел за оборот детской порнографии и педофилию, вышел на свободу в прошлом году и состоял под административным надзором.
Призывающим к гуманному отношению к педофилам отдельный привет.
Закон о пожизненном сроке для педофилов собираются принимать в январе.

Жители Костромы вчера вечером собирались у общежития https://kostroma.today/news/vsya-kostroma-trebuet-rasstrela-dlya-ubijc-5-letnej-devochki/, где произошло убийство и требовали выдать убийц для самосуда.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Источник: Colonel Cassad



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