Мнение: “За хорошее поведение”

В Костроме два человеческих отброса похитили прямо на улице https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/05/70359335/ 5-летнюю девочку, оттащили к себе в общежитие, изнасиловали и зарезали.

Один из убийц сидел за оборот детской порнографии и педофилию, вышел на свободу в прошлом году и состоял под административным надзором.

Призывающим к гуманному отношению к педофилам отдельный привет.

Закон о пожизненном сроке для педофилов собираются принимать в январе.

Жители Костромы вчера вечером собирались у общежития https://kostroma.today/news/vsya-kostroma-trebuet-rasstrela-dlya-ubijc-5-letnej-devochki/, где произошло убийство и требовали выдать убийц для самосуда.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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