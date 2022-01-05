 

В Испании ветер поднял надувной аттракцион с детьми, есть погибший и пострадавшие

05.01.2022, 22:40, Новости дня
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Аттракцион подняло в воздух на несколько метров.

В результате инцидента пострадали 10 детей. Тяжелые травмы получили двое из них, девочки. Позже восьмилетняя, которая получила сильный удар по голове, скончалась.

В больнице остается четырехлетний ребенок, которого в ходе происшествия забросило ветром “в ярмарочную будку”.

Причину произошедшего выясняют эксперты. Муниципалитет предоставил все необходимые документы на этот аттракцион, в том числе годовой сертификат на объект.

Из-за трагедии в городе объявили траур и отменили все увеселительные мероприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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