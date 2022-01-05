 

В Харькове водитель маршрутки сбил женщину на пешеходном переходе – полиция

05.01.2022, 22:40, Новости дня
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В 10.00 55-летний водитель автобуса, который двигался по маршруту “Харьков – Мариуполь”, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм 50-летняя харьковчанка скончалась на месте происшествия. Водителя задержали.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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