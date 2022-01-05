 

Перед просьбой о помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности Токаев провел переговоры с Путиным и Лукашенко

05.01.2022, 22:40, Новости дня
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“Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане”, – сказано в сообщении.

Подробности переговоров не приводятся, в пресс-службе Кремля информации о них нет, сайт президента Казахстана недоступен в связи с тем, что на фоне протестов в стране отключен интернет.

Отметим, после переговоров Лукашенко, Путина и Токаева Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан,  с просьбой помочь справиться с происходящим в стране. 

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали. 5 января в МВД сообщили о восьми погибших силовиках.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.

Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.

В стране на фоне акций протеста отключили интернет.

В Казахстане сегодня ввели режим чрезвычайного положения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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