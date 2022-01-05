Смартфон Redmi K50 Pro обещают сделать «самым холодным»

Очевидно, проблема нагревания мобильных гаджетов во время зарядки или интенсивной работы стала серьезной проблемой, которая беспокоит пользователей. Потому, разрабатывая новую версию смартфона Redmi K50 Pro, инженеры из компании Xiaomi обещают сделать ее «самой холодной».

Разумеется, речь идет именно о мобильных устройствах, оснащенных процессорной системой Snapdragon 8 Gen 1, уточняют эксперты.

Xiaomi уже опубликовала первые официальные изображения новинки, хотя ранее была распространена информация о том, что официальная презентация состоится только в феврале. Кстати, уже известно, что мощность быстрой зарядки составит здесь 120 Вт. Всего 17 минут понадобится, чтобы заполнить батарею емкостью 4500 мАч.