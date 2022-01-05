Власти Алма-Аты сообщили об освобождении захваченного погромщиками аэропорта

Аэропорт Алма-Аты освобожден от погромщиков, в городе проводится антитеррористическая спецоперация, сообщил заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров.

Как сообщил Бабакумаров, «в городе началась антитеррористическая спецоперация». По его словам, аэропорт «переводится в штатный режим работы», передает РИА «Новости».

Агентство KazTAG при этом сообщало, что «захватившие аэропорт ушли», сейчас в нем «никого нет», там «выключен свет», но «одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне». KazTAG со ссылкой на источники сообщало, что аэропорт работает только по запросу с 5 января 20.58 (23.58 мск) до 6 января 21.00 (7 января 00.00 мск).

ТАСС сообщает, что патрули силовиков отсутствуют на центральных улицах Алма-Аты, участники беспорядков беспрепятственно громят город. Таксисты говорят, что силовиков нигде не видно. Погромщики жгут пожарные машины, которые приезжают тушить мэрию и резиденцию президента – сожжено как минимум три машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили.