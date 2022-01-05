 

Мародеры принялись громить банки и вскрывать банкоматы в Алма-Ате

05.01.2022, 22:22, Новости дня
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В Алма-Ате в Казахстане мародеры и хулиганы, не встречая сопротивления, громят магазины и банки, вскрывают банкоматы, сообщают информационные агентства.

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что на его глазах группа молодых людей, вооруженная палками и камнями, выехала на машинах на пешеходную улицу Жибек жолы в центре города. При этом на автомобилях не было номеров. Мародеры принялись громить магазины и банкоматы, разбили стекла в пустом мобильном пункте полиции.

Сообщается, что похожая ситуация сложилась по всему городу, жители рассказывают о погромах в зданиях банков, крупных коммерческих организаций. Мирные горожане опасаются выходить из домов и рассчитывают, что с наступлением комендантского часа силовики приступят к борьбе с погромщиками.

Комендатура города сообщила, что «радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности».

Напомним, власти Алма-Аты сообщили, что в городе началась антитеррористическая спецоперация. В Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий.



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