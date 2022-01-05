 

Оправдания марафонщицы – Личное мнение

05.01.2022, 22:04, Разное
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Марафонщица Блиновская молчала-молчала, затаилась, но всё-таки не смогла смолчать и начала оправдываться, почему в интервью тамаде Собчак она вышла такой — ну, не зашла людям.

Выкину из лодки. Плюну в рожу. Мат-перемат.


Фото: Соцсети

Как оправдаться? Собчак виновата!

«Конечно, я пришла на интервью вовремя, а ее нет. Накануне она также опоздала на праздник. Два часа ее ждали все», — оправдалась инстаграмная марафонщица.

Ну, теперь понятно! Собчак сладко спала, Блиновская нервничала, а потому в интервью с тамадой марафонщица и получилась такой агрессивной и, мягко скажем, выглядела неумной.

Как же мы с вами сами-то не догадались?! Вот они — оправдания уровня Бузовой:

«К счастью ее красил мой визажист, которая и рассказала, что ко времени встречи Ксюша еще спала. Моего визажиста даже отругали за то, что она ее разбудила в 11, устав сидеть и ждать.

Я не хотела это рассказывать, но теперь вы понимаете, почему я злая и закрытая в начале интервью. Меня стали за пять минут заталкивать на коня и показывать, как мы должна красиво подъехать. Тьфу! Я такие штуки не люблю. Именно об этом и говорю Ксюше в интервью: «Давай покажем правду, что ты — пассивный агрессор»

И тут же понеслось, что виноваты зрители. Агрессивные, злые хейтеры, трубы у них прорвались!

Марафонщица со страха даже отключила у себя комментарии. Видимо, боты не справились с потоком смеха от обычных людей.

Самопровозглашённая гуру желаний и СМС просто испугалась потери своих доходов после такого провала.

Показала себя — думала, что такая красавица всем понравится. Не зашло почему-то, совсем не понравилась. Кто же принесёт денег ей? Очень страшно стало Блиновской за будущее.

Дальше началась совсем уж жара: Блиновская, чтобы подтвердить свои мистические способности, заметила совпадение — она же в потоке и в ресурсе:


Фото: Соцсети

Оказывается, та самая авария в Сочи случилась аккурат после поста-насмешки Собчак. Ну, и конечно, марафонщица соболезнует!

То есть, Вселенная Блиновской, чтобы отомстить Собчак, убивает в аварии несчастную девушку. Эвона, вот такая логика у марафонщицы!

Вселенная любит Блиновскую — мстит за неё и её марафоны несчастной Собчак. Попутно убивая случайные жертвы, чтобы тамада больше не насмехалась.

То ли ещё будет после интервью, держись, тамада! Вон, гуру с помятым пряником тебя предупредила!

Источник: Лена Миро



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