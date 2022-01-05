Мнение: Сергей Станкевич призывает к масштабной стрельбе

Какие все-таки занятные метаморфозы происходят со статусными “либералами” – не устаю удивляться! Вот и Сергей Станкевич… Освежим в памяти его бурную биографию:

“В 1986 году вступил в КПСС, в интервью говорит, что сделал это, «когда понял, что перестройка необратима», однако не добавляет, что заявление подал в 1982 году. В Брежневском райкоме столицы вёл Школу молодого коммуниста, а затем был замруководителя группы контрпропаганды, переименованную в 1987 году в Группу по работе с общественными неформальными организациями. В 1987—1990 годах — член КПСС. В 1988—1989 годах был одним из лидеров Московского народного фронта. Был выдвинут кандидатом в народные депутаты на собрании избирателей,проходившем в Битцевском лесопарке”. Романтика! В лесопарке!

Далее: “Содействовал перевозке в Москву и установлению на Лубянской площади (тогда площади Дзержинского) Соловецкого камня в 1990 году. Весной 1991 года входил в предвыборный штаб кандидата в президенты РСФСР Б. Н. Ельцина. Во время путча ГКЧП 19—21 августа 1991 года входил в ближайшее окружение президента России Бориса Ельцина. 22 августа 1991 года по решению Моссовета руководил демонтажем памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, занимался выселением аппарата ЦК КПСС из здания на Старой площади. Передал Берлинскому «Музею стены» мемориальную доску Л. И. Брежнева с дома на Кутузовском проспекте[9] в обмен на фрагмент берлинской стены”.

В общем, человек лично сносил памятник Дзержинскому с Лубянки – дело безусловно благое. А вот что он пишет сейчас:

“КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

наступает в Казахстане

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1. Власть исчерпала резерв разумного отступления.

Ни снижение цен на газ, ни отставка правительства, ни призывы к диалогу, ни обещание досрочных выборов в парламент не останавливают тех, кто атакует власть.

2. Это уже не “массовые беспорядки”, это вооружённый мятеж. Идёт захват оружия, захват и поджоги официальных зданий.

3. Вести переговоры не с кем и не о чем. У погромщиков нет ни лидеров, ни политических требований, ни какой-то программы действий. Более того, у молодёжной толпы, заряженной анашой, нет тормозов и чувства самосохранения.

4. У властей Казахстана, похоже, остаётся только один способ остановить разгул погромной стихии: применение вооружённой силы в качестве последней и чрезвычайной защиты государства. Пока что президент пытается любой ценой избежать масштабной стрельбы, что по-человечески абсолютно понятно.

5. Остаётся вопрос о реакции Москвы на события в стране, являющейся стратегическим союзником России.

Эта реакция пока оправданно сдержанная.

Инициативу в самозащите должна показать законная власть Казахстана”.

Вывод можно сделать пока один: раз уже появились такие призывы (по сути – калька с того, что лилось из каждого агитпроповского утюга в 2014 году, “инициативу в самозащите должен показать сам президент Янукович”) – нынешняя власть в Казахстане обречена, и борт с Токаевым, а также, видимо, всем многочисленным кланом Назарбаевых надо ожидать в Ростове в ближайшее время.

Но Станкевич-то каков? Призывать бросить на народ армию, требовать “масштабной стрельбы” (!!) – мда, участие в соловьевских ток-шоу не проходит даром. А как дышал, как дышал…