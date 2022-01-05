Cреди партнеров США в Европе есть “крепкий консенсус” по противодействию российской агрессии – Госдепартамент

“Мы услышали, как сформировался крепкий консенсус по поводу серьезных потерь, с которыми столкнется Россия, если она решится на новую военную агрессию в отношении Украины”, – заявил Прайс.

Заявление Прайса появилось на фоне подготовки президента США Джо Байдена к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, направленным на снижение напряженности, вызванной масштабным развертыванием российских войск у границ Украины. Он предупредил о решимости Запада ввести “конкретные пакеты жестких мер против России, если она продолжит эту эскалацию”.

“Мы особо отметили, что они будут включать меры, на которые мы сознательно не пошли в 2014 году, но готовы принять сейчас”, – отметил Прайс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В ноябре начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”. “Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо”, – сказал Путин.

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