 

В НПУ опровергли информацию о том, что из отделения полиции в Токмаке массово уволились сотрудники

05.01.2022, 21:56, Новости дня
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Правоохранители заявили, что информация о массовой подаче рапортов об увольнении полицейскими отдела №3 Пологовского райотдела полиции не соответствует действительности.

“Мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений, а также областной полиции в целом”, – заявили в релизе.

В Главном управлении НПУ в Запорожской области рассказали, что 31 декабря сотрудники отдела №3 высказали недовольство уровнем оплаты за сверхурочное несение службы и материально-техническим обеспечением.

“В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов было решено через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских в депутатский корпус, Кабинет Министров Украины, министру внутренних дел и президенту Украины по улучшению материально-технического обеспечения. В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Никакого рапорта по увольнению в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало”, – подчеркнули в Нацполиции.

 

Контекст:

31 декабря нардеп от “Слуги народа” Юлия Яцык сообщила, что в Токмакском отделении полиции сотрудники массово уходят с должностей. По ее информации, в один день написали рапорт 30 сотрудников, или 95% личного состава.

Среди причин массового увольнения она назвала невыплату зарплаты за ненормированный рабочий день, искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами и систематическое давление со стороны руководства полиции области о выполнении показателей раскрываемости преступлений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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