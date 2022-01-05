 

Ученые рассказали о мгновенных последствиях падения астероида, убившего динозавров

05.01.2022, 21:51, Новости дня
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Убивший динозавров астероид упал на Землю примерно 66 миллионов лет назад, но до сих пор ученые исследуют, как происходили эти катастрофические события.

Одно из последних исследований позволило установить, что кроме мощнейшего взрыва возникло невиданное по размерам ценами. Речь идет о приливной волне, высота которой составляла около 1,5 километра!

То есть, большую часть территории суши накрыло очень быстро. Наземные (нелетающие и не плавающие) динозавры просто не могли пережить такой катастрофы, поскольку из утопило в океанской воде. Также произошли многочисленные оползни, обвалы снесены огромные лесные массивы и т.д. моделирование. Проведенное в американском университете Брауна, подтвердила, что такой сценарий мог быть вполне вероятным.



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