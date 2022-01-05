 

В Голландии откроют завод по производству спутников

05.01.2022, 21:51, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, на территории Нидерландов аргентинская компании Satellogic намерена вскоре запустить завод, основной серийной продукцией которого станут космические орбитальные спутники.

Для подтверждения источник предоставил сделанный из космоса снимок территории, на которой и должны быть запущены производственные мощности.

Известно, что упомянутая компания изготовила уже немало спутников, задачей которых является наблюдение за земной поверхностью. Из этого эксперты делают вывод, что речь идет не об очередном проекте по глобальной связи или же геолокационного позиционирования. Также сообщается, что мощность предприятия составит около ста спутников в год. А первая продукция должна выйти весной текущего года.



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