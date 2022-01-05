 

В Казахстане начал возвращаться интернет

05.01.2022, 21:38, Новости дня
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В нескольких районах Казахстана вернулся интернет, эта связь не работала несколько часов, сообщают информационные агентства.

Мобильный интернет все еще не работает, но вернулась связь в домашних сетях, передает РИА «Новости».

Связи с глобальной Сетью не было около семи часов, она появилась в стране в полночь по Нур-Султану (21.00 мск).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».



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