В Казахстане начал возвращаться интернет

В нескольких районах Казахстана вернулся интернет, эта связь не работала несколько часов, сообщают информационные агентства.

Мобильный интернет все еще не работает, но вернулась связь в домашних сетях, передает РИА «Новости».

Связи с глобальной Сетью не было около семи часов, она появилась в стране в полночь по Нур-Султану (21.00 мск).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».