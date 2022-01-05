В Казахстане начал возвращаться интернет
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В нескольких районах Казахстана вернулся интернет, эта связь не работала несколько часов, сообщают информационные агентства.
Мобильный интернет все еще не работает, но вернулась связь в домашних сетях, передает РИА «Новости».
Связи с глобальной Сетью не было около семи часов, она появилась в стране в полночь по Нур-Султану (21.00 мск).
Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».
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