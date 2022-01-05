МИД рекомендовал россиянам в Казахстане не выходить на улицу

Россиянам следует воздержаться от посещения людных мест в Казахстане в ходе продолжающихся протестов и беспорядков, сообщил МИД России.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

Вечером в среду аэропорт Алма-Аты был захвачен погромщиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».