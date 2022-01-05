В “АрселорМиттал Кривой Рог” заявили, что Офис генпрокурора заблокировал счета компании

Представители ОГПУ обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия. Спор касается подхода к расчету ренты. В компании заявили, что подали в налоговую службу апелляцию, также “АрселорМиттал Кривой Рог” готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

В релизе назвали уголовное производство против одного из руководителей компании, открытое в ноябре прошлого года, “примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора”. Компания считает эти обвинения безосновательными.

“Вместе с тем эти надуманные уголовные обвинения выдвигаются физическому лицу, а не компании. В настоящее время гражданский процесс против “АрселорМиттал Кривой Рог” не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании”, – подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Заместитель генерального директора по административным вопросам “АрселорМиттал Кривой Рог” Артем Филипьев считает возмутительным то, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работают более 20 тыс. человек.

Контекст:

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору “АрселорМиттал Кривой Рог”. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн, сообщла пресс-служба ОГПУ.

По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

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