 

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей

05.01.2022, 21:12, Новости дня
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317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

“В ряде регионов страны продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан”, – отметили в МВД.

По данным силовиков,  пострадали также медики и гражданское население. Правоохранители заявили, что принимают меры, чтобы сдержать агрессию.

“Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия”, – подчеркнули в министерстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня заявил, что власть будет действовать в отношении протестующих максимально жестко.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, сотни человек задержали.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар. Сообщается также о захвате аэропорта в городе.

Протестующие захватывают и другие административные здания в Казахстане.

В стране на фоне акций протеста отключили интернет.

Вечером 5 января на всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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